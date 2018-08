Большая жатва: фестиваль своевременной гастрономии «Сезон»

Шефы семидесяти московских ресторанов принимают участие в новом фестивале «Сезон», который посвящен своевременной гастрономии. Для первого «Сезона» они приготовили специальное меню, разделенное на два раздела: «Новый Урожай» — блюда из продуктов, созревших в августе. Второй раздел — «Есть и Такое!» — показывает самые необычные сезонные блюда, которыми шефы хотят удивить гостей, что-то совсем необычное, что может заинтересовать даже опытных гурманов.

Идея сезонности стимулирует шеф-поваров создавать новые блюда, искать новые продукты, вкусы и ароматы. Все лучшие рестораны мира давно следуют правилам сезонности и локальности, но в Москве на сезонность в ресторанных меню стали обращать внимание не так давно. Фестиваль «Сезон» — хороший повод для гостей ресторанов начать спрашивать в ресторанах о сезонности тех или иных продуктов.

Уже сейчас многие рестораны понимают, как важно использовать сезонность в своих меню, например, в фестивальном меню флагманского ресторана братьев Березуцких — Twins Garden (№72 в рейтинге The World's 50 Best Restaurants) — представлен сезонный овощной сет на базе урожая с собственной фермы. Иван и Сергей показывают гастрономический сет из двенадцати сезонных овощных блюд, дополненных овощными винами. Союз овощного вина и овощного же сета — не просто уникальная идея, но и абсолютно правильная: именно так потенциал овощей раскрывается по максимуму.

Ресторан LavkaLavka на Петровке с момента открытия предлагает гостям авторский вариант новой русской кухни, во главу угла которой поставлен продукт — фермерский, локальный и обязательно сезонный. Шеф Александр Касич придумал сет из пяти блюд, и все исключительно из фермерских продуктов. Русский «гастроботаник» Андрей Колодяжный представил в ресторане Modus блюда с использованием сезонных трав, где вкус каждого продукта в блюде подчеркнут локальными подмосковными травами.

Тему сезонности в северной столице представляет лучший ресторан Санкт-Петербурга по версии независимой ресторанной премии «Лавровый Лист» — КоКоКо. Шеф ресторана Игорь Гришечкин использует в своем фестивальном предложении исключительно сезонные и локальные фермерские продукты из Ленинградской области.

Изысканным завершением дегустации сезонного меню станет сет Cafe Courvoisier, в котором нашло отражение традиционное французское сочетание коньяка с кофе. Сет состоит из коньяка, чашки эспрессо и шоколадного трюфеля авторства мэтра-шоколатье D. Munger. Для всех гостей Фестиваля «Сезон» предложена специальная цена на сет Cafe Courvoisier — 600 рублей.

В фестивале своевременной гастрономии «Сезон» участвуют рестораны:

115/17 Bar & Grill, 800 Contemporary Steak, Acapella, AQ Kitchen, Balzi Rossi, Big Wine Freaks, Burger&Pizzetta, Buro Canteen, Cantinetta Antinori, Chicha, Community, Dr. Живаго, Go East, Fresh, Il Forno, LavkaLavka, Luciano, Margarita Bistro, Max's Beef for Money, Modus, Molon Lave, Montifiori, Mushrooms, Nordeka, Novel, Pâté & Co, Pinch, Prscco bar, Robert Burns, Rombus Cafe, Ruski, Sempre, Steak It Easy, Stone Crab, Stories, The Mad Cook, TOKYO SUSHI, Touchè, Twins Garden, Ugolёk, Varvara cafe, Wine Happens, Yura, Zodiac, Белуга, Воронеж, Восход, Герои, Гранд Европейский Экспресс, Жеральдин, Зарядье, Карлсон, Киану, Китайская грамота, КоКоКо, Комбинат, Кому жить хорошо, «Ласточка» Ресторан-Теплоход, На свежем воздухе, Облака, Обломов, Паб Ло Пикассо, Северяне, Сыроварня на Усачевском рынке, «Чайка» Ресторан-Яхта, Черетто Море, Экспедиция.

Официальный сайт: season.gastronomic.ru