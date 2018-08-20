24 августа в «Атамани» пройдет фестиваль «Добра рыбка, гарна юшка»

Торжественное открытие состоится в 11.00 часов на сцене у хаты «Станичное правление». Здесь гости и участники гастрономического праздника познакомятся с рыбными блюдами кубанской кухни с использованием элементов театрализации, хореографии, музыкального сопровождения, кубанской балачки, частушек, песен и стихов

Муниципалитеты Кубани представят свои лучшие творческие коллективы.

На подворьях выставочного комплекса весь день будут выступать самодеятельные ансамбли и исполнители, пройдут экскурсии, народные игры и развлечения, презентации рецептов приготовления традиционных кубанских блюд из рыбы, показательные мастер-классы и дегустации.

На площади «Станичный майдан» с 10.00 до 18.00 часов для ценителей народных ремесел развернется выставка изделий декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». Все желающие смогут принять участие в мастер-классах.