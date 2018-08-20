В Уфе на фестиваль кумыса привезли более 5 тонн национального напитка

В Уфе на фестивале кумыса 13 производителей представили свыше 5 тонн национального напитка. Об этом сообщает администрация города.

Праздник кумыса прошел в парке Якутова. На мероприятии гости пробовали разные виды кумыса и фотографировались возле надписи «Кумыс». Также на выставке представлены были мед, сувениры и блюда башкирской национальной кухни. Кроме того, состоялась фотовыставка «История кумыса и кумысолечения в Башкортостане» и выступления артистов.

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