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На Таганке открылось новое четырехэтажное итальянское кафе «Руккола»
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На Таганке открылось новое четырехэтажное итальянское кафе «Руккола» 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 20 августа. Новое четырехэтажное итальянское кафе «Руккола» открылось на Таганке. От остальных заведний сети интерьер нового кафе отличает особенная яркость. Эту черту добавляют контрастные картины, чей сюжет основан на сочетании цветов, и стеклянные мозаики в стиле диско. Уют создают оттенки беж, мягкие диваны и кресла, а мандариновые деревья и много зелени напоминают об Италии.
Всего в кафе 144 посадочных места. Пространство «Рукколы» на Таганке организовано таким образом, что в нем легко могут сочетаться любые форматы мероприятий. От камерных деловых обедов в вип-кабинете на первом этаже, празднования юбилеев и других торжеств на втором этаже, до закрытых мероприятий на третьем и четвертом этажах, удобно обособленных от остальных залов. Дополнительный стимул отпраздновать день рождения в новой «Рукколе» — скидка именинникам 20% в день торжества и 15% в последующую неделю.
На третьем этаже расположена просторная детская комната с разнообразными игрушками и большим экраном, на котором транслируются мультфильмы. Для детей есть целый городок с лабиринтами. Помимо этого каждые выходные с малышами занимаются аниматоры в формате творческих и кулинарных мастер-классов.
Гостей традиционно ожидают разнообразные блюда итальянской кухни, стильные сервировки, проверенные и эталонные сочетания. Главное блюдо Италии — пицца, в меню ее больше дюжины. Пицца дня в будни предлагается по цене 279 рублей. К тому же, только на Таганке, с понедельника по четверг действует предложение «Пицца в подарок» при предъявлении флаера. Меню кафе очень разнообразное — традиционные закуски, паста, ризотто, десерты. Навынос все позиции отдаются со скидкой 10%. Помимо этого кафе «Руккола» предлагает бесплатную доставку блюд от 1000 рублей, а если заказ превысит 2000 рублей, то в подарок от заведения можно получить на выбор пиццу «Маргарита», «С ветчиной и шампиньонами» или грушевый лимонад.
Итальянское кафе Руккола (Общество с ограниченной ответственностью)
"САВИТАР" Юридический адрес: 119019, г. Москва, ул. Арбат, дом 6,2, офис Э 4 ПОМ I К 1 ОФ 15 ОГРН 5177746280806
м. Таганская, ул. Верхняя Радищевская, 19/3 стр.1  тел. +7 (499) 755 63 30  https://instagram.com/rucola_cafe
https://www.facebook.com/RucolaCafe
http://rucola.com.ru
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