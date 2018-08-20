На Таганке открылось новое четырехэтажное итальянское кафе «Руккола»

ТАСС , 20 августа. Новое четырехэтажное итальянское кафе «Руккола» открылось на Таганке. От остальных заведний сети интерьер нового кафе отличает особенная яркость. Эту черту добавляют контрастные картины, чей сюжет основан на сочетании цветов, и стеклянные мозаики в стиле диско. Уют создают оттенки беж, мягкие диваны и кресла, а мандариновые деревья и много зелени напоминают об Италии.

Всего в кафе 144 посадочных места. Пространство «Рукколы» на Таганке организовано таким образом, что в нем легко могут сочетаться любые форматы мероприятий. От камерных деловых обедов в вип-кабинете на первом этаже, празднования юбилеев и других торжеств на втором этаже, до закрытых мероприятий на третьем и четвертом этажах, удобно обособленных от остальных залов. Дополнительный стимул отпраздновать день рождения в новой «Рукколе» — скидка именинникам 20% в день торжества и 15% в последующую неделю.

На третьем этаже расположена просторная детская комната с разнообразными игрушками и большим экраном, на котором транслируются мультфильмы. Для детей есть целый городок с лабиринтами. Помимо этого каждые выходные с малышами занимаются аниматоры в формате творческих и кулинарных мастер-классов.

Гостей традиционно ожидают разнообразные блюда итальянской кухни, стильные сервировки, проверенные и эталонные сочетания. Главное блюдо Италии — пицца, в меню ее больше дюжины. Пицца дня в будни предлагается по цене 279 рублей. К тому же, только на Таганке, с понедельника по четверг действует предложение «Пицца в подарок» при предъявлении флаера. Меню кафе очень разнообразное — традиционные закуски, паста, ризотто, десерты. Навынос все позиции отдаются со скидкой 10%. Помимо этого кафе «Руккола» предлагает бесплатную доставку блюд от 1000 рублей, а если заказ превысит 2000 рублей, то в подарок от заведения можно получить на выбор пиццу «Маргарита», «С ветчиной и шампиньонами» или грушевый лимонад.

Итальянское кафе Руккола (Общество с ограниченной ответственностью)

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