В Москве стартовал гастрономический «Сезон»

В Москве начался новый гастрономический фестиваль — «Сезон». Его цель — показать, какие гастрономические чудеса можно творить с помощью сезонных продуктов. В течение двух недель шеф-повара 70 московских ресторанов (и одного петербургского) будут готовить всё самое интересное и необычное из урожая этого года.

Август для старта фестиваля выбран не случайно: третий месяц лета — самый урожайный: спеют арбузы, дыни, виноград, яблоки, груши, сливы, зелень, овощи, грибы — перечислять можно бесконечно. Именно их и будут использовать участники фестиваля в своих творческих экспериментах. По словам одного из организаторов, это не просто гастрономический фестиваль.

«Любой талантливый шеф отбирает для своих блюд самые лучшие продукты и стремится передать самые свежие вкусы и ароматы и их сочетания в своих блюдах. Это и есть гастрономия. А если всё только что поспело, готовится сразу, без длительного хранения, то это уже своевременная гастрономия», — рассказал эксперт News.ru.

Организаторы фестиваля «Сезон»

Все шефы, принимающие участие в фестивале, приготовили к его началу специальные меню, состоящие из двух разделов: «Новый урожай» (блюда из продуктов, созревших в августе) и «Есть и такое!» (самые необычные сезонные блюда, которыми шефы хотят удивить самых опытных гурманов). Так, например, братья Березуцкие приготовили фестивальный сет из овощей, выращенных на собственной ферме. Но удивлять Березуцкие будут не только блюдами, но и винами — тоже овощными.

Русский «гастроботаник» Андрей Колодяжный представил блюда, в которых вкус каждого продукта подчёркнут локальными подмосковными травами. А шеф Игорь Гришечкин сформировал фестивальное предложение из фермерских продуктов Ленинградской области.

Ну и без десерта столичных гурманов не оставили: дополнять фестивальные меню в каждом ресторане будет сет из коньяка, эспрессо и шоколадного трюфеля по специальной фиксированной цене. Завершится фестиваль «Сезон» 2 сентября.