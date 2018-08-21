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Ужин в тюрьме: Самые необычные рестораны в мире
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Ужин в тюрьме: Самые необычные рестораны в мире 

Fraufluger.ru 3 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
Без сомнения, вкусная кухня — залог успеха каждого ресторана. Но если к этой кухне прилагается необычный антураж и условия, то популярность таких заведений растет очень быстро. Ужин в тюрьме: Самые необычные рестораны в миреСейчас мало кого можно удивить кафе с котами, но что насчет
жирафов? В Кении, на окраине Найроби находится так называемое «Поместье жирафов»,
где вы можете насладиться ужином в компании жирафов, которые то и дело просовывают
свои длинные шеи в окна в надежде получить какое-нибудь угощение.
Если вы в детстве хотели стать врачом, но что-то пошло не  так, то можно окунуться в атмосферу больницы в индонезийском ресторане Hospitalis. Здесь официантки
в формах медсестер приносят напитки в колбах и аппаратах по переливанию крови, все блюда похожи на  человеческие органы и части тела, вместо
столовых приборов подают хирургические инструменты, и ходят слухи, что особо
буйных посетителей могут связать и кормить с ложечки.
Есть блюда, от одного поедания которых веет опасностью. А  теперь представьте, что любые блюда и весь процесс еды превращается в один
сплошной выброс адреналина, как в передвижном ресторане «Dinner in the sky». Все делом в том, что  столики ресторана находятся на платформах, которые вместе с посетителями,
персоналом, блюдами и мебелью поднимаются довольно высоко в воздух на  специальных кранах.
Необычность ресторана «Rock» заключается в том, что он стоит на огромном камне в водах индийского
океана недалеко от берега. Здесь подают самые свежие морепродукты и обещают
незабываемый вид на океан. Если очень сильно повезет и позволит прилив, то до  ресторана можно даже добраться пешком, минуя лодки.
С виду обычный нью-йоркский ресторан мексиканской кухни «Черный
муравей» предлагает своим посетителям попробовать традиционные мексиканские блюда
с любопытной добавкой — черными муравьями и любыми насекомыми на ваш вкус. Если
вы не рискнете попробовать насекомых, то по вашей просьбе их спокойно уберут из  блюда.
Безграничная азиатская фантазия довела до того, что в Китае
открыли ресторан по типу больничного тюремного блока. По прибытию посетителей
заковывают в наручники, сопровождают в камеры, куда доставляют блюда в стилистике
тюрьмы и больниц.
Читайте также: Для любителей сладкого: Самые необычные десерты в мире Что бы выпить: Самые необычные напитки в мире
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