Ужин в тюрьме: Самые необычные рестораны в мире

Без сомнения, вкусная кухня — залог успеха каждого ресторана. Но если к этой кухне прилагается необычный антураж и условия, то популярность таких заведений растет очень быстро. Ужин в тюрьме: Самые необычные рестораны в миреСейчас мало кого можно удивить кафе с котами, но что насчет

жирафов? В Кении, на окраине Найроби находится так называемое «Поместье жирафов»,

где вы можете насладиться ужином в компании жирафов, которые то и дело просовывают

свои длинные шеи в окна в надежде получить какое-нибудь угощение.

Если вы в детстве хотели стать врачом, но что-то пошло не так, то можно окунуться в атмосферу больницы в индонезийском ресторане Hospitalis. Здесь официантки

в формах медсестер приносят напитки в колбах и аппаратах по переливанию крови, все блюда похожи на человеческие органы и части тела, вместо

столовых приборов подают хирургические инструменты, и ходят слухи, что особо

буйных посетителей могут связать и кормить с ложечки.

Есть блюда, от одного поедания которых веет опасностью. А теперь представьте, что любые блюда и весь процесс еды превращается в один

сплошной выброс адреналина, как в передвижном ресторане «Dinner in the sky». Все делом в том, что столики ресторана находятся на платформах, которые вместе с посетителями,

персоналом, блюдами и мебелью поднимаются довольно высоко в воздух на специальных кранах.

Необычность ресторана «Rock» заключается в том, что он стоит на огромном камне в водах индийского

океана недалеко от берега. Здесь подают самые свежие морепродукты и обещают

незабываемый вид на океан. Если очень сильно повезет и позволит прилив, то до ресторана можно даже добраться пешком, минуя лодки.

С виду обычный нью-йоркский ресторан мексиканской кухни «Черный

муравей» предлагает своим посетителям попробовать традиционные мексиканские блюда

с любопытной добавкой — черными муравьями и любыми насекомыми на ваш вкус. Если

вы не рискнете попробовать насекомых, то по вашей просьбе их спокойно уберут из блюда.

Безграничная азиатская фантазия довела до того, что в Китае

открыли ресторан по типу больничного тюремного блока. По прибытию посетителей

заковывают в наручники, сопровождают в камеры, куда доставляют блюда в стилистике

тюрьмы и больниц.

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