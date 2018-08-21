Новая жизнь Лефкадии 

Новая жизнь ЛефкадииИнтервью с Михаилом Николаевым, управляющим партнером семейного предприятия «Николаев и сыновья»— Михаил, давайте подведем промежуточный итог года: что удалось достичь компании к осени?— С точки зрения организации, мы завершили процесс объединения наших двух юридических лиц — винодельни «Лефкадия» и АФ «Саук-Дере». Это непростой процесс, требующий перелицензирование, и для нас важно, что мы успели до сезона. Продажи постепенно начали прирост, учитывая, что мы поменяли коммерческую политику, перешли к новому дистрибьютору и решили напрямую начинать работать с основными федеральными сетями. Это длительные процессы, и почти полностью обновленная команда с ними справилась на отлично. Продажам наших премиальных вин также помогло то, что оргкомитет FIFA выбрал для VIP-лож страны именно наши вина брендов «Ликурия» и «Лефкадия». Мы открыли первый фирменный магазин под семейным брендом «Николаев и Сыновья» в Краснодаре. Надеемся в следующем году более активно развивать направление прямых продаж, особенно учитывая то, что мы подали документы на присвоение статуса ЗНМП (вина с защищенным наименованием места происхождения) нашей территории. Участников ЗНМП Долина Лефкадия уже четыре, и мы в этому году отказались от дальнейшего использования бренда «Лефкадия» для вина в пользу общего использования как бренд территории. — Как обстоят дела с новым урожаем?— Первый сбор урожая 2018 только начинается, и нам повезло с точки зрения стабильности погоды. Было не очень жарко, и виноград созревает в очень правильном темпе. Надеемся, что это будет лучший урожай за нашу историю. — Какие новинки ждать на полках?— Много! В этом году в бренде «Ликурия» появятся вина из кавказских автохтонов: ркацители, мцване и саперави. Также мы запускаем новый авторский бренд «Амфитрион». Название связано с античным греческим правителем, который считался самым добродушным хозяином. И мы как раз решили сделать под этим брендом вина более доступные, в стиле, который нам нравится. Это совиньоны, бленды и даже наша первая попытка сделать иной пино-нуар. Скажем, это станет менее насыщенной версией «Коллекция Холостяка». — Можно чуть подробнее об отказе от бренда «Лефкадия»?— Одна из важных новостей, связанных с формированием ЗНПМ «Долина Лефкадия» — это отказ от бренда «Лефкадия» и переименование вин этих виноградников в вина бренда «Николаев и сыновья». Мы покажем вина 2017-го винтажа, пока что два белых, но это уже будет очень интересно. Этими винами мы хотим больше подчеркнуть традиционный стиль хозяйства — все полнотелые, с глинистых почв и с длительной выдержкой в дубе. — Зачем вам этот ход?— Хотим четко разделить наименования и стилистику вин «Саук-Дере», «Амфитрион», «Ликурия» и «Николаев и сыновья». Мы заметили, что в нашей долине разнообразие почв дает принципиально разные вина из одних и тех же сортов. И мы будем стараться это подчеркивать и выводить в свой бренд, который в целом показывает единый стиль. Вина могут быть и в одном ценовом сегменте, но это уже вопрос спроса и предложения. — Не так давно вы открыли гастробар «Николаев и сыновья» в Краснодаре. Как идет это проект? Ходят слухи, что вы хотите открыть нечто подобное в Москве. — Мы тестируем эту концепцию с пониманием того, что надо четко найти свою нишу в рынке, который меняется в худшую сторону. Думаю, в Москве появится немного измененный концепт из-за высокой ставки аренды. Пока что в Краснодаре это и гастролавка, и винный бар в уютном подвале на Кубанской набережной. То, что мы точно оставим — это уклон на российские продукты и вина. — Какие перспективы у российского вина за рубежом?— Есть перспективы у ультрапремиальных вин и у массовых, недорогих вин из оригинальных для глобального рынка сортов. Для премиум всегда есть потребитель, который ищет новые великие терруары и «диковинку». А для доступных вин большим плюсом является слабый курс рубля. Конечно, конкуренции на глобальном рынке намного больше и российские вина совсем неизвестны. Но это плюс — можно удивить закупщиков и потребителей, которые ищут вина в хорошем соотношении цены и качества. И конкуренция более честная — нет предрассудков, как на российском рынке. — Назовите главные трудности современного российского винодела. — Запредельная стоимость всего — кредитов, разрешений, техники, низкопроизводительного труда и немалых налогов. В России любому предприятию по этим же причинам трудно работать, но для сельхозпроизводителя еще есть трудность и в нашей природе: резкие морозы зимой или в апреле, частый летний град. И, как говорил раньше, предвзятое отношение потребителя к российским винам. Но в этом виноват не всегда покупатель, ведь большинство вин на полке совсем не российские. Это знают и власть, и сети, но ничего не делают. Я думаю, что со временем эти трудности переживем. И сможем получить нейтральное отношение наших соотечественников. — Какая помощь со стороны государства вам оказывается?— Есть субсидии на посадку винограда, но они не превышают 20% от суммы закладки. Пока что это все, хоть разговоров много. — Вы проводили исследование, кто сегодня является целевой аудиторией вашего вина?— Пока можно сказать, что традиционная локальная аудитория Краснодарского края или ЮФО не является для нас целевой. К нам намного более открыты потребители из Санкт-Петербурга или Москвы, где люди в целом больше вовлечены в процесс поиска хороших российских продуктов. — А кого хотелось бы видеть в рядах фанатов «Долины Лефкадия»?— Датчан, шведов, японцев и россиян. — В России очень популярны полусухие и полусладкие вина. Вам этот рынок интересен?— Нет, так как в 99% случаев это вина, сделанные с добавлением сладости и существуют в самом низком ценовом сегменте, где сахар прячет недостатки вина. Я верю в то, что путь человека только начинается с таких вин. Но мало кто доходит в итоге обратно к уже великим и редким сладким винам. Про вино— Расскажите про ваш проект игристых вин «Темелион»— Название по-гречески означает «точка отсчета», и это наше первое игристое вино. Это можно назвать наш «рекольтантский» (recoltant) проект по игристым винам. Все очень маленькое, ручное и с собственных виноградников. Шампанские классические сорта — шардоне и пино нуар, выдержка минимум 36 месяцев на осадке в бутылке. Три вина — брют белый и розовый, блан де блан. Объем производства небольшой, так как отведены конкретные виноградники под эти вина и мы предпочитаем расти очень постепенно. Для нас важно было отработать стиль, начинать по-другому работать на винограднике. Вина все винтажные и «растут» из года в год. Этот проект мы будем медленно развивать. — Вина «Коллекция Холостяка» не каждому по карману, почему они стоят так дорого? — Это цены, по которым я бы сам их купил. И продавать особо не хочу, так как они редко получаются. — Средиземноморские производители вина часто ставят акцент на то, что их продукция отлично сочетается с местной кухней. Как с этим на Кубани?— Кубань лишь часть Черноморского бассейна, и ее кухня также под сильным влиянием тех же греков, итальянцев (Генуэзские колонии!) или Ближнего Востока. Как и у всех черноморских народов, от Грузии до Балкан, вино — это обязательная часть трапезы и кулинарии. Вот только дискуссия о том, что такое «русская» или «кубанская» кухня, для меня непростая. Поэтому мы и говорим, что наш ресторан с местными продуктами в Долине Лефкадия — это ресторан черноморской кухни. — Три вина из вашего портфеля, которые стоит открыть по особому случаю. — Кроме «Коллекции Холостяка», думаю, что «Лефкадия Резерв» любого винтажа — это лучшее вино в России на сегодняшний день. Учитывая, что с 2017 года бленд уже «Николаев и сыновья Семейный Резерв» сильно изменен в концепции, то «Лефкадии Резерв» красного вина остается очень мало. Авторский бленд Патрика Леона — это всегда, как минимум, интересно.