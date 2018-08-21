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Во дворе дома с колоннами на Красном проспекте открылся бар с напитками в «кружалях»
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Во дворе дома с колоннами на Красном проспекте открылся бар с напитками в «кружалях» 

ngs.ru 3 часа назад
Фото: ngs.ru
Бар под названием «Кружали» открылся на первом этаже дома на Красном проспекте, 46 в центре Новосибирска на прошлой неделе.
Заведение открыла семейная пара. Супруга — Анна Кривошлыкова — работала в ресторанном бизнесе в качестве управленца, а её муж Сергей занимается проектированием инженерных систем.
«Кружали» заняли небольшое помещение в крыле здания, большую часть которого занимает один из офисов Сбербанка. В крыле также находятся офисы разных организаций, однако здесь есть и несколько квартир.
У бара два небольших зала вытянутой формы на 25–30 посадочных мест и летняя площадка, которую организовали, просто расставив у входа складные столы и стулья.
Меню бара преимущественно состоит из закусок ценой от 80 рублей (луковые кольца) до 340 рублей (ростбиф с кориандром). Цены на горячее (имеется всего четыре позиции) колеблются от 190 рублей (за бифштекс) до 270 рублей (язык гриль с овощами).
Напитки в заведении подают в «кружалях» ёмкостью 0,3 и 0,5 литра. Цены за пол-литровую кружку пива начинаются от 160 рублей. В карте пока только шесть позиций. По словам Сергея Кривошлыкова, концепция заведения предполагает, что бар будет торговать пивом только местных пивоварен.
«Кружали» можно отнести к популярному в последнее время у рестораторов формату «дворового ресторана», то есть заведения, расположенного чуть в стороне от людной улицы. Яркие примеры такого рода заведений — кафе «Тесту место», бар The Chops и Street food pub Fry.
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