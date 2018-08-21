21 августа — Национальный день спумони в США

Дни, посвященные мороженому, продолжаются. На этот раз праздник с итальянским акцентом, поскольку «спумони» — это итальянский десерт из мороженого.

«Спумони» был впервые сделан в итальянском Неаполе. Его привезли в США итальянские иммигранты в конце XIX века. Десерт состоит из трех слоев мороженого с тонким слоем орехов и засахаренных фруктов между ними.

Классический «спумони» изготавливается с тремя ароматами: шоколад, фисташки и вишня. Мороженое для этого десерта смешивается со взбитыми сливками, чтобы получить пенистую текстуру (слово «spumoni» происходит от слова «spuma», что означает «пена» на итальянском языке).

Основное различие между «спумони» и обычным мороженым заключается в том, что его никогда не зачерпывают ложкой, его надлежит резать как торт. «Спумони» не следует путать с неаполитанским мороженым. Неаполитанское мороженое — это десерт, вдохновленный «спумони», который состоит из трех слоев мороженого с разными вкусами, в нем нет орехов, цукатов или взбитых сливок.

В домашнем варианте «спумони» можно делать из разных сортов и вкусов мороженного и прослаивать тоже различными ингредиентами. Это могут быть и классические орехи с цукатами, и гранулированный шоколад, и кусочки не слишком сочных фруктов, и даже кубики маршмэллоу.

Главное, чтобы было вам по вкусу!

Пивной фестиваль в Петерборо (Великобритания).

Пивной фестиваль в Петерборо — второй по величине в Великобритании фестиваль пива. Кстати, Петерборо — это как наш Петербург, по крайней мере написание города по-английски практически идентично. А питерцы, как известно, пиво любят. Вот и на этот фестиваль съезжаются более 40 тысяч человек — так что население городка увеличивается сразу до 200 тысяч. Говоря об истории фестиваля, стоит упомянуть, что ему в 2018 году исполняется 48 лет, а придумала его британская компания «Натурального Эля» — Campaign for Real Ale (CAMRA), которая существует с 1970 года.

На фестивале не только представлены множество сортов мирового пива, но и разнообразное пивное меню. Кроме пива там можно попробовать различные сидры и пивные коктейли. На фестивале, как в маленьком государстве, есть все, что нужно: начиная от больницы и почты и заканчивая игровыми площадками и службой спасения утопающих в пиве. А тонуть есть в чем — на празднике представлено более 350 видов эля, изготовленного из 100 различных типов пивных дрожжей. Среди гостей фестиваля проводится голосование, на котором определяется чемпион пивоварения. Чемпион должен угостить гостей фестиваля своим первоклассным пивом, так что результаты голосования ожидаются народом с нетерпением. Помимо угощения на победителя ложится обязанность к следующему фестивалю приготовить новый сорт пива, который непременно попробуют гости нового праздника.

Помимо пива, гостям фестиваля на закуску предлагаются сосиски, колбаски, пироги и другие вкусности из пивного меню. По традиции ежегодно на фестиваль приезжает большое количество модных исполнителей и групп, проводится лотерея с розыгрышами призов, туристы могут принимать участие во многих конкурсах с интересными подарками. Обязательно устанавливаются сувенирные лавки, в которых можно приобрести сувенир на память о таком значимом событии, сделать гравировку на пивном бокале для себя или близких, которые не смогли приехать. Уже стало традицией накануне фестиваля создавать интересные коллекционные пивные бокалы. Фестиваль длится пять дней и все это время веселье не стихает ни днем, ни ночью.

Остается только порадоваться за британцев и позволить себе отметить этот прекрасный праздник кружечкой любимого пенного напитка!