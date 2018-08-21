Пьяная нерехтчанка обвинила охранника бара в избиении пивной кружкой

В Нерехте привлекли к ответу за ложный донос местную жительницу. Она оклеветала охранника бара, в котором отдыхала, сообщает управление МВД по Костромской области.

31-летняя женщина позвонила в полицию и сообщила, что в баре ее несколько раз ударили кружкой по голове. На место выехали правоохранители.

Сотрудники бара объяснили, что женщина была очень пьяна и поссорилась с охранником. Нерехтчанка обиделась на него и решила отомстить. Она рассказала про избиение, которого, на самом деле, не было. Это подтвердили и посетители кафе.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.