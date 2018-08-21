Ещё
Пьяная нерехтчанка обвинила охранника бара в избиении пивной кружкой
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Пьяная нерехтчанка обвинила охранника бара в избиении пивной кружкой 

k1news.ru 3 часа назад
Фото: k1news.ru
В Нерехте привлекли к ответу за ложный донос местную жительницу. Она оклеветала охранника бара, в котором отдыхала, сообщает управление МВД по Костромской области.
31-летняя женщина позвонила в полицию и сообщила, что в баре ее несколько раз ударили кружкой по голове. На место выехали правоохранители.
Сотрудники бара объяснили, что женщина была очень пьяна и поссорилась с охранником. Нерехтчанка обиделась на него и решила отомстить. Она рассказала про избиение, которого, на самом деле, не было. Это подтвердили и посетители кафе.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело.
k1news.ru: последние новости
Завтра костромичи могут посетить «Пир на Волге» Костромские ювелиры представили необычные украшения на всероссийском конкурсе В Костроме сегодня соревновались «суперсобаки»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ляпы в советской киноклассике4
Как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х3
Советская комедия возмущала женщин
Худшие переигрывания актеров за все времена6
Бросив карьеру, кинозвезда стала председательшей1
Видео
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:07
Ляпы в советской киноклассике
Кино
02:54
Советская комедия возмущала женщин
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
11:49
Фильмы, укравшие сюжеты у предшественников
Кино
13:04
Тайны мультфильмов, которые не дадут вам уснуть
Кино
09:01
Что не так с принцессами Диснея
С детьми Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение