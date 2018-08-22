В Уфе осудят должника, переехавшего пристава

В Уфе осудят 31-летнего местного жителя, который совершил наезд на пристава. Об этом сообщает Следком Башкирии.

По версии следствия в июле этого года судебные приставы прибыли к дому обвиняемого с целью наложения ареста на его автомобиль.

— Обвиняемый, узнав о налагаемом аресте, вышел из дома, сел в автомобиль и завел двигатель. Один из судебных приставов перегородил дорогу должнику, чтобы тот не скрылся на арестованном автомобиле. Несмотря на это, должник начал движение и совершил наезд на пристава, от удара, судебный исполнитель упал на капот автомобиля, но злоумышленник продолжил движение и, увеличивая скорость, стал совершать неоднократные маневры, резко поворачивая автомобиль в противоположные стороны, пытаясь сбросить с капота судебного пристава. После того как приставу удалось покинуть капот автомобиля, обвиняемый продолжил движение и скрылся с места происшествия, — сообщили в пресс-службе СК по РБ.

Впоследствии агрессивный должник сам явился в полицию, однако, вину в совершенном преступление не признал, давать показания отказался. Уголовное дело направлено в суд.

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