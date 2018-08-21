На Долгоозерном рынке откроется корнер от создателей Hamlet&Jacks и «Винного шкафа»

Долгоозерный рынок продолжает расширяться. На первом этаже рядом с корнером Ikigai откроется киоск Chi i Ken от ОПГ Добрых дел (Hamlet&Jacks, «Винный шкаф» и «На вина!»). В меню — фаст-фуд из курицы — крылышки, ножки и бедра во всевозможных вариациях и соусах.

Евгений Хитьков, ресторатор Мы ориентировались на finger food Сингапура. Хотелось бы, чтобы Долгоозерный развивался дальше. Пока что там всего несколько киосков, и до Усачевского или Даниловского в Москве ему очень далеко, но у проекта огромный потенциал».