Паб Robert Burns на фестивале «Сезон»С 20 августа по 2 сентября в московских ресторанах проходит фестиваль «Сезон». Шеф-повар Андрей Шашков подготовил меню из ярких представителей шотландской кухни. Основной раздел «Новый урожай» включает салат с разными томатами, страчателлой и хрустящей кожей цыпленка (380 рублей). Рийет готовят из свинины с жареными каперсами и фенхелем (420 рублей). В качестве основного блюда можно заказать острого ягненка с гороховым пюре, йогуртом и морской спаржей (480 рублей). А британские свиные колбаскитеперь стали ключевым ингредиентом рагу из фасоли с черным пудингом и баклажаном (550 рублей). Второй раздел меню, «Есть и такое», состоит из двух блюд. Это крабовый пудинг с дыней и базиликом (650 рублей) и крем-суп из лука-порея, где британский акцент передан с помощью валлийских тостов (410 рублей). Попробовать блюда фестивального меню можно с 20 августа по 2 сентября, в течение всего «Сезона».