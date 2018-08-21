В Китае застукали курьера, поедающего лапшу клиента

Китайское приложение по доставке еды из ресторанов Meituan уволило одного из курьеров за то, что тот ел суп и лапшу и клиента

Китайское приложение по доставке еды из ресторанов Meituan уволило одного из курьеров за то, что тот ел суп и лапшу клиента.

Инцидент произошел в городе Сихуй, провинция Гуандун. Курьер был замечен в одном из кадров CCTV, размещенном на китайском веб-сайте Pear Video, cообщает газета South China Morning Post.

В кадре видно, как курьер вынимает из бокса пластиковый контейнер с едой, ест из него, а затем осторожно закрывает и возвращает обратно. До того, как открываются двери лифта, молодой человек также успевает отхлебнуть немного супа из пластикового стаканчика.

Работник по связям с общественностью в приложении Meituan подтвердил, что человек, осуществляющий доставку, ел продукты, предназначенные для клиента.

«В настоящий момент мы уже уволили сотрудника и раскрыли его имя всей индустрии доставки еды. Его никто не возьмет на работу в этой отрасли», — добавил представитель китайской компании.

Meituan принес извинения клиенту, который так и не дождался своего ужина, и полностью возместил стоимость заказа.

Как уточняет китайское издание, подобный случай происходит с курьерами сервиса не в первый раз. В прошлом году в Шанхае курьера поймали, когда тот ел пищу клиентов, пережевывал и выплевывал обратно в контейнеры. После инцидента сотрудника уволили.

Фото: ifeng.com