Нижегородка пройдёт через «Адскую кухню» ради звания лучшего повара страны и миллиона рублей

Завтра в 19:00 на «Пятнице!» начнётся второй сезон реалити-шоу «Адская кухня». Одним из претендентов на победу в проекте стала Юлия Кобцева из города Саров Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Победитель проекта получит звание лучшего повара страны, место в престижном ресторане, а также один миллион рублей. В течение нескольких месяцев нашу землячку и других поваров-новобранцев ожидают сложные испытания от арбитра проекта — им выступает известный шеф Константин Ивлев . Когда-то в «Адской кухне» уже участвовал нижегородец, который вылетел из борьбы за звание лучшего повара страны. Его поклонницы посчитали, что это связано с интригами.

Участников шоу разделят на женскую и мужскую команды и они постараются доказать Ивлеву своё профессиональное мастерство. В ходе проекта планируют выяснить, кто же всё-таки главный на кухне: женщины или мужчины? Именно скандальный шеф-повар выберет финалиста кулинарной битвы.

Ранее мы писали, что нижегородский ресторан Константина Ивлева не выдержал «полной посадки». Юлии Кобцевой придётся не сладко, поскольку этот шеф славится тем, что его испытания действительно кажутся адом.