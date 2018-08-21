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Повар из Находки поборется за миллион рублей на «Пятнице!»
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Повар из Находки поборется за миллион рублей на «Пятнице!» 

Prim.News 1 час назад
Фото: Prim.News
Состоится премьера второго сезона «Адской кухни».
Повар Виолетта Ручкина. Фото: пресс-служба «Телекомпания ПЯТНИЦА»
22 августа в 19:00 на телеканале «Пятница!» состоится премьера второго сезона самого экстремального реалити-шоу «Адская кухня». Победитель проекта получит звание лучшего повара страны, место в престижном ресторане, а также один миллион рублей, передает Prim.News со ссылкой на пресс-службу «Телекомпании ПЯТНИЦА».
Шеф-повар Константин Ивлев. Фото: пресс-служба «Телекомпания ПЯТНИЦА»
Выступать в роли арбитра реалити продолжит настоящий профессионал своего дела, известный шеф-повар Константин Ивлев. Именно он выберет и назовет имя финалиста грандиозной кулинарной битвы.
Одним из претендентов на победу в проекте стала Виолетта Ручкина из Находки. На протяжении нескольких месяцев ее и других поваров-новобранцев «Адской кухни» ждут сложнейшие испытания от шефа Ивлева. Участники шоу разделяться на женскую и мужскую команды и попробуют доказать шефу Ивлеву свое профессиональное мастерство, и, наконец, выяснить, кто главный на кухне: женщины или мужчины?
Увидеть, как повар из Находки борется за место в финале, можно уже совсем скоро в эфире телеканала «Пятница!».
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