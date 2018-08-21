Комик заставил ресторанного критика отведать человечины и мяса из презерватива

Британский комик Саша Барон Коэн пригласил в шоу Who is America? ресторанного критика Билла Джиллу. Коэн, переоблачившийся в образ бывшего заключенного Рика Шермана, отбывшего в тюрьме 21 год, попросил эксперта оценить его кулинарные навыки. По легенде, Шерман открывает свой ресторан в тюремной тематике, меню которого навеяно годами заключения. Джилла счел эту концепцию перспективной и согласился продегустировать блюда в этом заведении.

Первыми критик попробовал маленькие гренки с запеченным горошком и чеддером. Джилла счел их «невероятными». Затем ему подали измельченную телятину в презервативе с клубничной смазкой. Шерман рассказал, что в тюрьме не подавали телятину, поэтому ее приходилось проносить контрабандой. Его приятель проносил мясо в презервативе, который помещал в анальное отверстие. От постоянного трения мясо будто массировалось и становилось нежным, объяснял ресторатор критику, после чего представил деликатес, приготовленный по этому методу. Джилла заявил, что в жизни не ел такой нежной телятины.

Третьим коронным блюдом от шефа стала человечина. Шерман анонсировал ее как мясо китайца-вегетарианца, которое подали с цветной капустой и картофельным пюре. Поначалу Джилла колебался, однако попробовал и отметил, что мясо настолько тает во рту, что даже не нуждается в резке ножом. Пока эксперт наслаждался блюдом, ресторатор отмечал, что китайцы считают большой честью, когда европейцы высоко оценивают вкусовые качества их близких. В финале Шерман заставил Джиллу отблагодарить семью покойного, пожертвовавшего свою плоть. Было ли в тарелке действительно человеческое мясо, создатели передачи не уточнили.

Шоу Who is America? запущено в середине июля и за короткий срок вызвало шквал критики со стороны героев, которые во время съемок не знали, что участвуют в сатирическом шоу. Политики и общественники жаловались на то, что Коэн их обманывал, представляясь различными персонажами с выдуманными историями. Комик заставлял их соглашаться с безумными идеями и инициативами, а также провоцировал на совершение безрассудных поступков. В частности, член палаты представителей Конгресса штата Джорджия Джейсон Спенсер по заданию Коэна спустил штаны и выкрикивал слово «нигер», убежденный в том, что этом поможет защититься от террористов. После того, как эпизод показали в интернете и на ТВ, чиновник ушел в отставку.