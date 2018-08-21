Ресторан бесплатно накормит «хороших мальчиков»

Британский ресторан будет угощать бесплатно гамбургерами всех четверолапых посетителей во время Национальной недели бургеров.

Теперь хозяева животных могут не только поесть сами, но и накормить питомца. Бургер смогут получить все "хорошие мальчики (и девочки)" с 23 августа в течение недели.

В обычные дни ресторан тоже может предложить собакам вкусный обед. В постоянное меню включены специальные блюда для собак. Даже хозяева маленьких щенков смогут найти что-то для своего растущего питомца.

Интересно, что заведение разрабатывает меню в сотрудничестве со специалистами по питанию собак. Поэтому хозяева могут быть уверены, что их питомец точно получит не только вкусное, но и полезное блюдо, которое не навредит животному.

Заведение находится в тихом и спокойном районе, где чаще всего люди никуда не спешат. Менеджер ресторана признается, что идея сделать отдельное меню для собак была одной из лучших.

И это не удивительно, ведь теперь собакам не придется выпрашивать еду со стола. Любой "хороший мальчик" может полноценно пообедать вместе с хозяином и его друзьями.