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Ресторан бесплатно накормит «хороших мальчиков»
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Ресторан бесплатно накормит «хороших мальчиков» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Smith & Whistle
Британский ресторан будет угощать бесплатно гамбургерами всех четверолапых посетителей во время Национальной недели бургеров.
Теперь хозяева животных могут не только поесть сами, но и накормить питомца. Бургер смогут получить все "хорошие мальчики (и девочки)" с 23 августа в течение недели.
В обычные дни ресторан тоже может предложить собакам вкусный обед. В постоянное меню включены специальные блюда для собак. Даже хозяева маленьких щенков смогут найти что-то для своего растущего питомца.
Интересно, что заведение разрабатывает меню в сотрудничестве со специалистами по питанию собак. Поэтому хозяева могут быть уверены, что их питомец точно получит не только вкусное, но и полезное блюдо, которое не навредит животному.
Заведение находится в тихом и спокойном районе, где чаще всего люди никуда не спешат. Менеджер ресторана признается, что идея сделать отдельное меню для собак была одной из лучших.
И это не удивительно, ведь теперь собакам не придется выпрашивать еду со стола. Любой "хороший мальчик" может полноценно пообедать вместе с хозяином и его друзьями.
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