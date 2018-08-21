Ещё
Стартует второй сезон реалити-шоу «Адская Кухня»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Стартует второй сезон реалити-шоу «Адская Кухня» 

Teleprogramma.pro 46 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Восемнадцать абсолютно разных, но очень амбициозных поваров со всей страны пришли на шоу, чтобы доказать Константину Ивлеву свой профессионализм. Ради победы в проекте они готовы побороть даже собственные страхи — оказаться на одной кухне с великим Шефом.
Разделившись на мужскую и женскую команды, участникам предстоит пройти сложнейшие испытания и доказать Ивлеву свои способности и таланты. И заодно получить ответ на главный кулинарный вопрос: кто же на кухне главный — мужчина или женщина.
Преодолеть суровые и беспощадные трудности придется каждому герою реалити. И если кто-то из них во время их исполнения совершит малейшую ошибку, обстановка на «Адской кухне» накалится до предела. Повара, не выдержавшие безжалостного пекла, покинут шоу навсегда, а сильные участники будут становиться на шаг ближе к победе — одному миллиону рублей, месту в престижном ресторане и званию лучшего повара страны.
Премьера второго сезона «Адской кухни» состоится 22 августа в 19:00 на телеканале «Пятница!»
Teleprogramma.pro: последние новости
Первое видео со свадьбы Поклонской: невеста танцует, жених — общается с гостями «Не халявщик, а партнер»: как сложились судьбы актеров из рекламы 90-х «Гоголь. Страшная месть»: что испугало актеров на съемке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями2
Ляпы в советской киноклассике6
Худшие переигрывания актеров за все времена7
Бросив карьеру, кинозвезда стала председательшей3
Новый фильм со Спейси жестко провалился в прокате6
Видео
03:44
В Сети появился новый клип Монеточки
Концерты
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
07:40
Парочки, которым не суждено быть вместе
Кино
04:07
Ляпы в советской киноклассике
Кино
02:54
Советская комедия возмущала женщин
Кино
04:51
10 звезд, которые почему-то исчезли с экранов
ТВ
05:40
Худшие переигрывания актеров за все времена
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение