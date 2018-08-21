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«Лучше, чем таракан»: вот какой «сюрприз» нашли в блюде из известного кафе
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«Лучше, чем таракан»: вот какой «сюрприз» нашли в блюде из известного кафе 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Жители Владивостока пожаловались на «сюрприз», который они обнаружили в блюде, заказанном в одном из популярных городских кафе, сообщает PRIMPRESS.
«Сегодня взяли блюда на вынос на Садгороде, и какое наше было удивление, когда приехали домой и открыли мясо по-милански, а там был муравей. Пытаюсь им на сайт оставить отзыв, а они меня банят», — рассказали пострадавшие.
В комментариях к фотографии пользователи не разделили разочарование покупателей.
«Это лучше, чем таракан», «Муравей не муха, ничего страшного», «Мы таких в детстве ели» — прокомментировали юзеры.
Кто-то и вовсе отметил, что «само блюдо страшнее муравья».
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