«Лучше, чем таракан»: вот какой «сюрприз» нашли в блюде из известного кафе

Жители Владивостока пожаловались на «сюрприз», который они обнаружили в блюде, заказанном в одном из популярных городских кафе, сообщает PRIMPRESS.

«Сегодня взяли блюда на вынос на Садгороде, и какое наше было удивление, когда приехали домой и открыли мясо по-милански, а там был муравей. Пытаюсь им на сайт оставить отзыв, а они меня банят», — рассказали пострадавшие.

В комментариях к фотографии пользователи не разделили разочарование покупателей.

«Это лучше, чем таракан», «Муравей не муха, ничего страшного», «Мы таких в детстве ели» — прокомментировали юзеры.

Кто-то и вовсе отметил, что «само блюдо страшнее муравья».