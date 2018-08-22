5 столичных ресторанов, где вкусно готовят лисички

С наступлением осени, меню ресторанов изрядно претерпевает изменения. И начинается все с того, что в списке осенних блюд появляются грибы разного приготовления. Пока на дворе лето, но уже во многих ресторанах Москвы подают лисички, одни из самых вкусных грибов. Мы выбрали пять заведений, где готовят их самым вкусным образом.

il FORNO

В il FORNO бренд-шеф Алексей Беседин продемонстрировал всем свою любовь к лисичкам с трюфелями, и ввел в сезонное меню лазанью и пиццу с этими деликатесами. Если же вы не фанат трюфеля, то смело можете пробовать керм-суп, карпаччо из говядины или сочную вырезку — и все, естественно, с лисичками.

"Рюмка водки"

В ресторане Григория Лепса лисички можно найти в трех вариантах. Первый — лисички с жареным картофелем —

классика. Второй — бифштекс с лисичками. И третий, самый интересный и интригующий — хачапури с лисичками. В общем, голодными не останетесь точно!

"Фаренгейт"

В «Фаренгейте» на паре блюд останавливаться не стали и буквально заполонили все меню лисичками. Хотите — брускетта с пармской ветчиной и лисичками, хотите — салат, оладьи из цуккиниили пасту. А в том случае, если ничего необычного не хочется, можно с удовольствием съесть вкуснейшее деревенское блюдо — лисички с картофелем и густой сметаной.

"Южане"

В мясном ресторане Тахира Холикбердиева выбор блюд с лисичками не так велик, но само осеннее меню в целомзаинтересовывает и заставляет слюнкам течь только так. Карамелизированный инжир со сливой и козьим сыром, молодые кабачки с баклажанами и оливками или лисички в качестве гарнира для цыплёнка-гриль — разве не прекрасные сочетания?

"Карлсон"

На крыше «Карлсона» вместе с прекрасным видом на Москву можно насладиться и прекрасными грибными блюдами. Здесь, Карло Греку предлагает теплый салат с кальмарами, телятину с воздушным трюфельным пюре или зеленые спагетти с креветками, ну и всё это, конечно же, с лисичками.