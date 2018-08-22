Ещё
5 столичных ресторанов, где вкусно готовят лисички
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

5 столичных ресторанов, где вкусно готовят лисички 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: fraufluger.ru
С наступлением осени, меню ресторанов изрядно претерпевает изменения. И начинается все с того, что в списке осенних блюд появляются грибы разного приготовления. Пока на дворе лето, но уже во многих ресторанах Москвы подают лисички, одни из самых вкусных грибов. Мы выбрали пять заведений, где готовят их самым вкусным образом.

il FORNO

В il FORNO бренд-шеф Алексей Беседин продемонстрировал всем свою любовь к лисичкам с трюфелями, и ввел в сезонное меню лазанью и пиццу с этими деликатесами. Если же вы не фанат трюфеля, то смело можете пробовать керм-суп, карпаччо из говядины или сочную вырезку — и все, естественно, с лисичками.

"Рюмка водки"

В ресторане Григория Лепса лисички можно найти в трех вариантах. Первый — лисички с жареным картофелем —
классика. Второй — бифштекс с лисичками. И третий, самый интересный и интригующий — хачапури с лисичками. В общем, голодными не останетесь точно!

"Фаренгейт"

В «Фаренгейте» на паре блюд останавливаться не стали и буквально заполонили все меню лисичками. Хотите — брускетта с пармской ветчиной и лисичками, хотите — салат, оладьи из цуккиниили пасту. А в том случае, если ничего необычного не хочется, можно с удовольствием съесть вкуснейшее деревенское блюдо — лисички с картофелем и густой сметаной.

"Южане"

В мясном ресторане Тахира Холикбердиева выбор блюд с лисичками не так велик, но само осеннее меню в целомзаинтересовывает и заставляет слюнкам течь только так. Карамелизированный инжир со сливой и козьим сыром, молодые кабачки с баклажанами и оливками или лисички в качестве гарнира для цыплёнка-гриль — разве не прекрасные сочетания?

"Карлсон"

На крыше «Карлсона» вместе с прекрасным видом на Москву можно насладиться и прекрасными грибными блюдами. Здесь, Карло Греку предлагает теплый салат с кальмарами, телятину с воздушным трюфельным пюре или зеленые спагетти с креветками, ну и всё это, конечно же, с лисичками.
Fraufluger.ru: последние новости
Где поесть в Москве: 5 самых вкусных бургерных столицы Ужин в тюрьме: Самые необычные рестораны в мире 6 сериалов, которые похожи на «Аббатство Даунтон»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями
Ляпы в советской киноклассике6
Олег Борисов снимался с тяжёлым заболеванием
Парочки, которым не суждено быть вместе2
Любовь Орлова: одинокая звезда
Видео
03:44
В Сети появился новый клип Монеточки
Концерты
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
03:14
Факты о кино, которые вы ещё не знаете
Кино
02:56
Олег Борисов снимался с тяжёлым заболеванием
Кино
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
07:40
Парочки, которым не суждено быть вместе
Кино
04:07
Ляпы в советской киноклассике
Кино
02:54
Советская комедия возмущала женщин
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение