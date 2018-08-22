Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин отстояли длинную очередь ради ужина в столовой Италии

Певица Наталья Сенчукова и лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин отдыхают в Абруццо, области в Италии, и вместо похода по фешенебельным заведениям отправились отужинать в местную столовую, где жаждущим насытиться звездам пришлось отстоять длинную очередь. Оценив такой необычный опыт, Наталья и Виктор твердо решили не изобретать велосипед и в следующие дни ужинать в ресторанах.

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин любят отдыхать в Италии, правда, как шутит звездная семья, на родину оттуда они всегда возвращаются слегка располневшие. Бесподобные итальянские десерты, изобилие морских гадов и прочих деликатесов никого не оставят равнодушными. А если учесть, что звезды могут похвастаться отменным аппетитом, то можно быть уверенным — за долгие годы семья хорошо изучила много итальянских заведений, лично оценив их кухню. И в свой нынешний отпуск звезды решили попробовать кое-что новое.

Вместо привычных заведений с официантами и обслуживающим персоналом Наталья и Виктор отправились ужинать в обыкновенную столовую. Опыт оказался весьма увлекательным, поскольку отыскать заведение с небольшой очередью было непросто — по уверениям звезд, в некоторых столовых очередь выходила прямо на улицу.

Стоит отметить, что Наталья и Виктор с юмором отнеслись к своей затее и даже чистосердечно посмеялись над тем, как голодные и уставшие покорно ждут своей очереди к стойке с едой. Однако повторять подобную затею единогласно отказались, признав, что на порядок комфортнее чувствуют себя в ресторанах, и еще один день стоять в очередях желания у них нет.

Публикация от Наталья Сенчукова (@nsenchukova_official) 20 Авг 2018 в 1:51 PDT