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В меню школьных столовых Рязани появится индейка и рыба
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В меню школьных столовых Рязани появится индейка и рыба 

АиФ Рязань 2 часа назад
Депутаты городской думы рассмотрели информацию администрации Рязани об организации работы и перспективах развития муниципального предприятия «Детское питание».
АиФ Рязань: последние новости
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