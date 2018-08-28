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Между башенкой и вишенкой: Обзор kids friendly заведений Калининграда
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Между башенкой и вишенкой: Обзор kids friendly заведений Калининграда 

Tvoybro.com 41 минуту назад
Фото: Tvoybro.com
Соревнование рестораторов давно вышло за пределы парадигмы «еда+цена». Сегодня принято понимать общепит как социальный формат, в котором человек может решить множество проблем. Одна из них — поход в кафе или ресторан с маленьким ребенком. Я заметила, что российские рестораторы активно используют услугу детской зоны для привлечения «семейных» клиентов. Нигде в мире не увидишь такой роскоши, как выделенная для детей площадка с оформлением, игрушками и профессиональными аниматорами. Довольно удобная штука, но есть и обратная сторона — привыкнув к такому «костылю», вы рискуете оказаться в отпуске в довольно неудобном положении: никто не будет развлекать вашего ребенка, а уж как ребенок сможет развлечь посетителей, а заодно и вас, это вы и сами знаете. Поэтому предлагаю тренироваться заранее и начать посещать заведения без детских комнат, а заодно и приноровиться, как и чем занять детей. Да и самим рестораторам в понятие child friendly стоит включить более широкий набор критериев, чем только наличие комнаты для детей., Заведения с детскими комнатами, Рестораны с kids friendly-атмосферой без детской комнаты
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