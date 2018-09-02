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В Пекине состоялась 7-я министерская встреча в рамках Форума китайско-африканского сотрудничества
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В Пекине состоялась 7-я министерская встреча в рамках Форума китайско-африканского сотрудничества 

ИА Синьхуа + ещё 12 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 2 сентября /Синьхуа/ — 7-я встреча на уровне министров в рамках Форума китайско-африканского сотрудничества состоялась 2 сентября в Пекине.
На встрече совместно председательствовали член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И, министр коммерции КНР Чжун Шань, министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Линдиве Сисулу и министр торговли и промышленности ЮАР Роб Дэвис.
На встрече присутствовали министры или официальные лица, ответственные за внешнеполитические вопросы и внешнеэкономическое сотрудничество, из 53 африканских государств-членов Форума китайско-африканского сотрудничества, также высокопоставленные представители Комиссии Африканского союза. -0-
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