В Пекине состоялась 7-я министерская встреча в рамках Форума китайско-африканского сотрудничества

Пекин, 2 сентября / Синьхуа / — 7-я встреча на уровне министров в рамках Форума китайско-африканского сотрудничества состоялась 2 сентября в Пекине.

На встрече совместно председательствовали член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И, министр коммерции КНР Чжун Шань, министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Линдиве Сисулу и министр торговли и промышленности ЮАР Роб Дэвис.

На встрече присутствовали министры или официальные лица, ответственные за внешнеполитические вопросы и внешнеэкономическое сотрудничество, из 53 африканских государств-членов Форума китайско-африканского сотрудничества, также высокопоставленные представители Комиссии Африканского союза. -0-