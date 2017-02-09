В Петербурге откроется выставка Сергея Шнурова

В Петербурге открылась выставка брендреализма Сергея Шнурова

В петербургском музее современного искусства «Эрарта» открылась выставка «Ретроспектива брендреализма» лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Согласно постулатам брендреализма, человек XXI века окружен не чистыми явлениями, а лишь продуктами-брендами, сгенерированными искусственно. Он одевается в бренды, питается брендами, передвигается на брендах», — говорится в аннотации к экспозиции.

Шнуров провозгласил брендреализм как направление в искусстве в 2007 году. Ретроспектива, которая проходит с 9 февраля по 9 апреля, отмечает десятилетие нового течения.

Лидер «Ленинграда» выразил надежду, что его выставку посетит разнообразная аудитория от «казачества до православных активистов», передает «Росбалт».

Днем ранее музыкант выложил в Instagram фотографию из «Эрарты» с хэштегом #брендреализм.

В 2010 году в галерее FineArt состоялась выставка живописи Шнурова под названием «Эксклюзив брендреализма».