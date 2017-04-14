В Дании спорткар за 170 тыс. долларов превратили в арт-объект

Сотрудники Музея изящных искусств города Орхус в Дании предложили посетителям нацарапать какую-нибудь надпись на черном спорткаре Lamborghini Gallardo стоимостью 170 тысяч долларов. Акция прошла в рамках выставки "Ни один человек не является островом". Об этом сообщает DailyMail.



Инициатор идеи норвежский художник Долк Лундгрен заявил, что в таком виде автомобиль обрел законченную форму как произведение искусства.



Посетители с энтузиазмом откликнулись на необычную просьбу музейщиков. На боках и капоте автомобиля выцарапывали цифры, признания в любви, слоганы, собственные кредо, клички любимых животных. Нашелся остряк, который написал название чешского производителя автомобилей Škoda.