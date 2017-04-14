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В Дании спорткар за 170 тыс. долларов превратили в арт-объект
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В Дании спорткар за 170 тыс. долларов превратили в арт-объект 

Москва24 14 апреля 2017
Сотрудники Музея изящных искусств города Орхус в Дании предложили посетителям нацарапать какую-нибудь надпись на черном спорткаре Lamborghini Gallardo стоимостью 170 тысяч долларов. Акция прошла в рамках выставки "Ни один человек не является островом". Об этом сообщает DailyMail.
Инициатор идеи норвежский художник Долк Лундгрен заявил, что в таком виде автомобиль обрел законченную форму как произведение искусства.
Посетители с энтузиазмом откликнулись на необычную просьбу музейщиков. На боках и капоте автомобиля выцарапывали цифры, признания в любви, слоганы, собственные кредо, клички любимых животных. Нашелся остряк, который написал название чешского производителя автомобилей Škoda.
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