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Онлайн-продажи искусства достигнут $8.37 млрд к 2023 году
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Онлайн-продажи искусства достигнут $8.37 млрд к 2023 году 

АртГид 1 час назад
Фото: АртГид
Страховая компания Hiscox Ltd опубликовала ежегодный отчет о развитии онлайн-торговли искусством, согласно которому рост в этом сегменте рынка составил в 2017 году 12%, а его объем достиг $4,22 млрд Отмечено некоторое замедление темпов роста: в 2016 году он составил 15%, а в 2015-м — 24%. Данные Hiscox Ltd несколько отличаются от данных отчета UBS и Art Basel, определивших объем онлайн— рынка искусства в $5,4 млрд, а рост в 10%. В отчете Hiscox Ltd зафиксирован рост интереса к интеренет-порталам, представляющим информацию сразу нескольких галерей: этими порталами в 2017 году пользовались 45% покупателей, в отличие от 29% в 2016-м. Лидером в интернет-торговле искусством среди онлайн-аукционов является Heritage, продемонстрировавший 25,8% рост онлайн продаж в 2017 году, причем их объем в аукционном доме достиг $438 млн, что вдвое больше, чем у Christie’s с $215 млн 90% новых онлайн-покупателей отметили во время опросов, что основным фактором начала покупок в интернете для них станет «ценовая прозрачность». Основной платформой, используемой онлайн-галереями стал Instagram (62%), потеснивший с первого места Facebook (31%). Instagram также предпочитают покупатели в возрасте до 35 лет, 79% из которых заявили, что открывают там новых художников, а 82% подписаны на Instagram-аккаунты интересующих их художников. По прогнозам Hiscox, онлайн-продажи будут расти в ближайшие пять лет и достигнут $8,37 млрд к 2023 году, и это считается консервативной оценкой.
Источник: artsy
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