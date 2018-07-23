Мастер-класс и интерактивную экскурсию проведут для юных посетителей музея на Ленинградском проспекте

В Музее русского импрессионизма на Ленинградском проспекте 28 июля проведут программу для детей «Музейные безобразники». Мероприятие, рассчитанное на школьников от семи до 10 лет, включит в себя интерактивную экскурсию и «хулиганский» мастер-класс в студии.

Об этом рассказали в пресс-службе учреждения культуры.

— Юные любители прекрасного увидят выставку «Импрессионизм в авангарде». Путешествуя от картины к картине, они обсудят красочные пейзажи и натюрморты, — пояснил представитель пресс-службы.

Экскурсия и мастер-класс продлятся с 15.00 до 16.30.

Купить билеты можно через официальный сайт Музея русского импрессионизма. Адрес учреждения: Ленинградский проспект, дом 15, строение 11. Телефон для справок: 8 (495) 145-75-55. (мю)