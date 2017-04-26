В Камергерском переулке выставлены работы из фондов Малого театра

Точку ставит выходец из Конго по имени Клоди. Его заинтересовал витраж с эскизом костюма Макбета работы Михаила Коровина. Клоди рассказал фотокору «ВМ» Наталье Феоктистовой , что работает аниматором, раздает листовки, а вот по-русски говорит не очень хорошо, хотя и живет в Москве уже три года.

Световые панно установлены в центре Москвы в рамках выставки, посвященной истории театра. На улицах столицы установлено 5000 экспонатов, включая копии старинных фотографий, театральных афиш, набросков. Столичные музеи предоставили из своих фондов эскизы декораций и костюмов. В Камергерском переулке выставлены работы из фондов Малого театра — копии афиш, эскизов и фотографий прославленных актеров столетней давности. Выставку продлили до 10 мая.