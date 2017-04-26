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В Камергерском переулке выставлены работы из фондов Малого театра
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В Камергерском переулке выставлены работы из фондов Малого театра 

Вечерняя Москва 26 апреля 2017
Фото: Вечерняя Москва
Точку ставит выходец из Конго по имени Клоди. Его заинтересовал витраж с эскизом костюма Макбета работы Михаила Коровина. Клоди рассказал фотокору «ВМ» Наталье Феоктистовой, что работает аниматором, раздает листовки, а вот по-русски говорит не очень хорошо, хотя и живет в Москве уже три года.
Световые панно установлены в центре Москвы в рамках выставки, посвященной истории театра. На улицах столицы установлено 5000 экспонатов, включая копии старинных фотографий, театральных афиш, набросков. Столичные музеи предоставили из своих фондов эскизы декораций и костюмов. В Камергерском переулке выставлены работы из фондов Малого театра — копии афиш, эскизов и фотографий прославленных актеров столетней давности. Выставку продлили до 10 мая.
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