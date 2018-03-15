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В Черемушках можно познакомиться с позитивными картинами столичного живописца
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В Черемушках можно познакомиться с позитивными картинами столичного живописца 

Мои Черемушки 15 марта 2018
Фото: Мои Черемушки
Работы московского живописца Ильи Рубана, проникнутые радостью пробуждающейся после зимы природы, представлены на экспозиции «Предчувствие весны». Выставка в фойе малого зала центра культуры и искусства «Меридиан» продлится до 18 марта.
Талантливый московский живописец в своем творчестве чаще всего обращается к пейзажам — красивым уголкам природы и городским мотивам. Особое место занимают цветы — «гонцы проснувшейся весны», а также картины, написанные как бы от лица ребенка. Есть среди работ и любимец художника — маленький рыжий Кот, поистине сказочное и шаловливое существо, чем-то неуловимо похожее на своего создателя.
Илья Вячеславович Рубан родился в 1966 году. С 1994 года он является членом Творческого Союза художников России, член Международной Федерации Художников (International Federation of Artists). За участие в выставке «Православное искусство России» награжден дипломом и медалью ЮНЕСКО. Выставка открыта для посетителей мероприятия.
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