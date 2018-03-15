В Черемушках можно познакомиться с позитивными картинами столичного живописца

Работы московского живописца Ильи Рубана, проникнутые радостью пробуждающейся после зимы природы, представлены на экспозиции «Предчувствие весны». Выставка в фойе малого зала центра культуры и искусства «Меридиан» продлится до 18 марта.

Талантливый московский живописец в своем творчестве чаще всего обращается к пейзажам — красивым уголкам природы и городским мотивам. Особое место занимают цветы — «гонцы проснувшейся весны», а также картины, написанные как бы от лица ребенка. Есть среди работ и любимец художника — маленький рыжий Кот, поистине сказочное и шаловливое существо, чем-то неуловимо похожее на своего создателя.