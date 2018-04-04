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На чердаке театра в США случайно нашли картину за $17 млн
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На чердаке театра в США случайно нашли картину за $17 млн 

Мир24 1 час назад
Директор театра и по совместительству художественной галереи Place Hoyt Sherman (городе Де‐Мойн, штат Айова, США) Роберт Уоррен случайно нашел на чердаке здания работу великого фламандского художника XVI века, сообщил телеканал «360».
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