Второй гастрономический фестиваль «Рыба-раки» пройдет в Сызрани 4 августа

Впервые в этом году в Сызрань на это событие приедет Арт-поезд Международного фестиваля творчества. Его участники — известные художники из Самары, Тольятти и Чебоксар — проведут для гостей фестиваля более 40 мастер-классов по разным направлениям. Сызранцы смогут нарисовать фестивальную картину, позаниматься йогой, изучить женские практики и основы управления эмоциями, — сообщает портал «Маленькая Сызрань».

Также на фестивале «Рыба-раки» будут работать следующие интерактивные площадки:

"Гастрономические миниатюры" — дегустация и продажа кулинарных изделий из рыбы и раков; «Рыбный котелок» — гастрономическая площадка по угощению ухой; «Волжские дары» — торговая площадка рыбы и раков; Рыболовные соревнования; «Речной ларец» — продажа сувенирной продукции; выставка творческих работ участников «АРТ-Поезда»; зона детских интерактивных площадок; фото зоны; праздничный концерт; «Счастливый гость фестиваля „Рыба-Раки“.