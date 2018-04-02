Ещё
В Обручевском районе прошел вебинар «Россия — Италия: диалог культур»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Обручевском районе прошел вебинар «Россия — Италия: диалог культур» 

Обручевский меридиан 3 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
Мероприятие состоялось в рамках сотрудничества Института Пушкина и Университета города Мачерата.
Евгения Ростова, доцент ФОРКИ, рассказала об определении понятия «диалог культур» в трудах философов и культурологов, о том, как важно и в практике РКИ использовать тексты, которые являются результатом диалога культур. Это повышает мотивацию учащихся, их интерес к познанию иной национальной картины мира. Были приведены многочисленные примеры текстов (вербальных и невербальных), отражающих русско-итальянский диалог культур, среди которых были многие всем известные произведения литературы и изобразительного искусства.
Обручевский меридиан: последние новости
Экспозиция «Маленькие Барышни» открыта в «Меридиане» до 30 марта 2 апреля отмечают Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма На ВДНХ 1 июня откроется выставка, посвященная футболу
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло26
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение