В Обручевском районе прошел вебинар «Россия — Италия: диалог культур»

Мероприятие состоялось в рамках сотрудничества Института Пушкина и Университета города Мачерата.

Евгения Ростова, доцент ФОРКИ, рассказала об определении понятия «диалог культур» в трудах философов и культурологов, о том, как важно и в практике РКИ использовать тексты, которые являются результатом диалога культур. Это повышает мотивацию учащихся, их интерес к познанию иной национальной картины мира. Были приведены многочисленные примеры текстов (вербальных и невербальных), отражающих русско-итальянский диалог культур, среди которых были многие всем известные произведения литературы и изобразительного искусства.