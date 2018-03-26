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В Выборге состоится открытие выставки «Барон Людвиг Генрих Николаи»
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В Выборге состоится открытие выставки «Барон Людвиг Генрих Николаи» 

Ivyborg.ru 4 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
В Выборге состоится выставка «Барон Людвиг Генрих Николаи — президент Императорской Академии наук», сообщила пресс-служба музея-заповедника «Парк Монрепо».
На выставке впервые будут представлены копии документов, предоставленные музею архивом Академии наук:
Титульный лист проекта нового Регламента Академии наук, составленного президентом Л. Г. Николаи, «Привилегии и регламент Императорской Академии наук»; «Всеподданнейший доклад» президента Л. Г. Николаи императору Александру I с изложением задач, которые он ставил при составлении нового проекта Регламента Академии наук; запись в журнале Канцелярии АН об увольнении Л. Г. Николаи от должности президента. выписка из журнала заседания Правления АН от 15 апреля 1798 г. об указе Правительствующего Сената о назначении действительного статского советника барона Л. Г. Николаи президентом императорской Академии наук;
На выставке также можно увидеть гравюру М. Ф. Дамам-Демартре «Вид Невы, порта и Биржи в Санкт-Петербурге» (Париж, 1812). Гравюра была приобретена музеем-заповедником «Парк Монрепо» для новой экспозиции музея.
220 лет назад — 8 апреля 1798 года — Людвиг Генрих Николаи Указом императора ПавлаI был назначен президентом Императорской Академии наук. Барон Людвиг Генрих Николаи известен не только как создатель романтического пейзажного парка Монрепо, талантливый литератор, автор поэмы «Имение Монрепо в Финляндии. 1804». В течение 5 лет барон Николаи возглавлял главное научное учреждение Российской империи.
С какими трудностями он столкнулся на посту президента Академии, какие проекты удалось реализовать за пять лет руководства, а что так и осталось неосуществленным — об этом Вы узнаете на лекции, которая сопровождает открытие выставки.
Открытие выставки: 6 апреля в 17:30. Выборг, библиотека имени Алвара Аалто, проспект Суворова, 4.
Выставка продлится до 27 июня 2018 года.
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