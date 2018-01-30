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Выставка «История Легенды. Шемякин и Высоцкий»
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Выставка «История Легенды. Шемякин и Высоцкий» 

RT на русском 30 января 2018
Фото: Instagram
Экспозиция посвящена художнику Михаилу Шемякину и поэту, барду и актёру Владимиру Высоцкому.
В московской Altmans Gallery можно увидеть графические работы, скульптуры, ювелирные миниатюры Шемякина, личные вещи Высоцкого, а также фотографии. До 25 марта 2018 года на выставке можно ознакомиться с работами из серии «Карнавалы Санкт-Петербурга», одной из главных тем творчества художника. Также представлены работы из серии «Метафизические композиции».
Кроме того, среди экспонатов — серия авторских эстампов Шемякина к стихам и песням Высоцкого.
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