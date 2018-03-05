Эрмитаж отправит на выставку в Сидней Пикассо и Малевича

Государственный Эрмитаж в октябре покажет в Сиднее выставку произведений модернизма из своей коллекции. Музей отправит в Австралию 65 картин французских и русских мастеров 1890-1920-х годов, включая произведения Пабло Пикассо, Анри Матисса, Василия Кандинского и Казимира Малевича, сообщили в понедельник в пресс-службе Эрмитажа.
В числе работ русских модернистов будут "Зима" и эскиз "Композиции V" Кандинского, а также один из вариантов "Черного квадрата" Малевича. "Художник неоднократно повторял знаменитую композицию, которая бесспорно стала иконой живописи XX века. Эрмитаж обладает вариантом, датированным около 1930 года и происходящим из собрания семьи Малевича", — рассказали в пресс-службе.
На выставке Эрмитаж представит по восемь работ Пикассо и Матисса, в числе которых "Фермерша" и "Игра в шары".