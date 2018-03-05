Эрмитаж отправит на выставку в Сидней Пикассо и Малевича

Эрмитаж отправит на выставку в Австралию работы Пикассо, Матисса, Малевича и Кандинского

В числе работ русских модернистов будут "Зима" и эскиз "Композиции V" Кандинского, а также один из вариантов "Черного квадрата" Малевича. "Художник неоднократно повторял знаменитую композицию, которая бесспорно стала иконой живописи XX века. Эрмитаж обладает вариантом, датированным около 1930 года и происходящим из собрания семьи Малевича", — рассказали в пресс-службе.

На выставке Эрмитаж представит по восемь работ Пикассо и Матисса, в числе которых "Фермерша" и "Игра в шары".