Ещё
«Мона Лиза» да Винчи может появиться в экспозиции Пушкинского музея
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мона Лиза» да Винчи может появиться в экспозиции Пушкинского музея 

Вести.Ru 6 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Руководство Государственного академического музея им. Пушкина намерено попросить картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза" ("Джоконда") для экспозиции, передает ТАСС.
Министр культуры Франции Франсуаз Ниссен в интервью радиостанции Europe-1 сообщил ранее, что "Джоконда" может покинуть парижский Лувр для показа в других музеях мира.
Шедевр да Винчи после Второй мировой войны "Мона Лиза" практически все время хранился в стенах Лувра. Только в 1963 году "Мона Лиза" вывозилась в США, а в 1974 году — в Японию и СССР (Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина). В 2005 году в Лувре для нее выделили отдельный зал.
Вести.Ru: последние новости
В Лос-Анджелесе откроется музей "Звездных войн" В Лондоне продают дом художника Констебля Власти Москвы не знали, что художник Глазунов завещал городу свою уникальную коллекцию
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской16
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение