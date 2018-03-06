«Мона Лиза» да Винчи может появиться в экспозиции Пушкинского музея

Министр культуры Франции Франсуаз Ниссен в интервью радиостанции Europe-1 сообщил ранее, что "Джоконда" может покинуть парижский Лувр для показа в других музеях мира.

Шедевр да Винчи после Второй мировой войны "Мона Лиза" практически все время хранился в стенах Лувра. Только в 1963 году "Мона Лиза" вывозилась в США, а в 1974 году — в Японию и СССР (Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина). В 2005 году в Лувре для нее выделили отдельный зал.