Пушкинский музей покажет шедевры великих живописцев

В Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина 28 марта открывается выставка шедевров живописи «Лейденская коллекция». Экспозицию готовили более года.

Коллекция была собрана американской супружеской четой — Томасом Капланом и Дафной Реканати-Каплан и названа «Лейденской» в честь города, где работал Рембрандт и другие живописцы, представленные в коллекции. Это одно из крупнейших собраний голландской живописи XVII века. Впервые коллекция была показана в прошлом году в Лувре.

— Зритель увидит известные на весь мир картины. Кстати, чтобы осмотреть выставку, надо будет походить по залам. Мы сознательно «заставим» посетителей совершать турне по нашему музею, — сказала, заинтриговав корреспондента «ВМ», директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак . 82 работы известных художников так называемого Золотого века голландской живописи прибудут в Москву 12 марта. Среди них — полотна Рембрандта, Франса Халса, Яна Вермеера

В оригинале будут представлены картины Рембрандта раннего периода его творчества: «Извлечение камня глупости», «Три музыканта», «Пациент, упавший в обморок».

СПРАВКА

Один из крупнейших коллекционеров картин, ньюйоркский бизнесмен Томас Каплан сколотил себе состояние на продаже полезных ископаемых и золота. Вместе с женой Дафной Реканати-Каплан им удалось за 15 лет составить удивительную по значимости подборку произведений мастеров XVII столетия — «Лейденскую коллекцию». К примеру, им принадлежит 11 из 35 полотен Рембрандта, находящихся в частных собраниях.