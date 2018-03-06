Mercedes-Benz Fashion Week: поколение X, Y, Z

Более 100 дизайнеров

10-14 марта: в ЦВЗ «Манеж» пройдут показы более 100 российских и зарубежных дизайнеров. В показах и презентациях примут участие: SLAVA ZAITSEV, Artem Shumov, Dokuchaeva, N.LEGENDA, YASYA MINOCHKINA, IVKA, Julia Dalakian, KETIone, ALEXANDR ROGOV, IGOR GULYAEV и многие другие. Свои коллекции также покажут дизайнеры из ЮАР, Грузии и Казахстана. Новые имена

На Mercedes-Benz Fashion Week Russia впервые покажут коллекции ARUT MSCW, MERÈ, NASTYA NEKRASOVA, Mursak, выпускники REBEL SCHOOL и другие.

партнерский материал

Юбилей Славы Зайцева

Советский и российский художник-модельер, живописец и график, педагог, профессор откроет MBFW Russia 10 марта специальным ретроспективным показом в честь своего 80-летия. FASHION FUTURUM

В рамках подготовки дорожной карты FashionNet Национальная палата моды и Сколково осенью 2017 года провели первый бизнес-акселератор для молодых дизайнеров — Fashion Futurum Accelerator.

партнерский материал

Победитель — дизайнер Снежана Падерина — представит свою «мультимедийную» коллекцию на предстоящей в марте Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Снежана интегрировала в свою коллекцию декоративные и функциональные элементы из биоразлагаемого пластика, напечатанные на 3D-принтерах.

Fashion Futurum Accelerator пройдет с 11 по 15 марта — интенсивная образовательная программа для начинающих дизайнеров познакомит их с последними тенденциями модной индустрии. Программа включает в себя мастер-классы международных экспертов, успешных предпринимателей fashion-индустрии, охватывающие такие аспекты как новые технологии, цифровая экономика, финансовые и юридические вопросы, современные инструменты продаж и продвижения.

Сильнейшие проекты программы получат места в 6-месячной акселерационной программе Fashion Futurum, практические занятия и мастер-классы в офисах и на производствах компаний-партнеров, участие в Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в октябре.

партнерский материал

VR/AR технологии

MBFW Russia и 3DCap создали первый в России модный «лукбук» в виртуальной и дополненной реальности. Результат совместной работы будет представлен на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Титульный партнер Недели моды — Mercedes-Benz. Партнеры MBFW Russia: IWC Schaffhausen (Официальный партнер), Aizel.ru (Официальный партнер), glo (Официальный партнер), L’Oréal Professionnel (Официальный стилист), Mary Kay (Официальный визажист), DHL (Официальный логистический партнер), «Метрополь» (Официальный отель), «Ласка» (Официальный партнер)