Mercedes-Benz Fashion Week: поколение X, Y, Z 

Более 100 дизайнеров
10-14 марта: в ЦВЗ «Манеж» пройдут показы более 100 российских и зарубежных дизайнеров. В показах и презентациях примут участие: SLAVA ZAITSEV, Artem Shumov, Dokuchaeva, N.LEGENDA, YASYA MINOCHKINA, IVKA, Julia Dalakian, KETIone, ALEXANDR ROGOV, IGOR GULYAEV и многие другие. Свои коллекции также покажут дизайнеры из ЮАР, Грузии и Казахстана.
Новые имена
На Mercedes-Benz Fashion Week Russia впервые покажут коллекции ARUT MSCW, MERÈ, NASTYA NEKRASOVA, Mursak, выпускники REBEL SCHOOL и другие.
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Юбилей Славы Зайцева
Советский и российский художник-модельер, живописец и график, педагог, профессор откроет MBFW Russia 10 марта специальным ретроспективным показом в честь своего 80-летия.
FASHION FUTURUM
В рамках подготовки дорожной карты FashionNet Национальная палата моды и Сколково осенью 2017 года провели первый бизнес-акселератор для молодых дизайнеров — Fashion Futurum Accelerator.
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Победитель — дизайнер Снежана Падерина — представит свою «мультимедийную» коллекцию на предстоящей в марте Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Снежана интегрировала в свою коллекцию декоративные и функциональные элементы из биоразлагаемого пластика, напечатанные на 3D-принтерах.
Fashion Futurum Accelerator пройдет с 11 по 15 марта — интенсивная образовательная программа для начинающих дизайнеров познакомит их с последними тенденциями модной индустрии. Программа включает в себя мастер-классы международных экспертов, успешных предпринимателей fashion-индустрии, охватывающие такие аспекты как новые технологии, цифровая экономика, финансовые и юридические вопросы, современные инструменты продаж и продвижения.
Сильнейшие проекты программы получат места в 6-месячной акселерационной программе Fashion Futurum, практические занятия и мастер-классы в офисах и на производствах компаний-партнеров, участие в Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в октябре.
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VR/AR технологии
MBFW Russia и 3DCap создали первый в России модный «лукбук» в виртуальной и дополненной реальности. Результат совместной работы будет представлен на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Титульный партнер Недели моды — Mercedes-Benz. Партнеры MBFW Russia: IWC Schaffhausen (Официальный партнер), Aizel.ru (Официальный партнер), glo (Официальный партнер), L’Oréal Professionnel (Официальный стилист), Mary Kay (Официальный визажист), DHL (Официальный логистический партнер), «Метрополь» (Официальный отель), «Ласка» (Официальный партнер)
За происходящим на подиумах Mercedes-Benz Fashion Week Russia можно следить из любой точки мира с помощью прямой трансляции на сайте.