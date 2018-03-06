Как провести выходные в Подмосковье

Россиян ждут четыре выходных дня, которые лучше провести весело и разнообразно. «360» подготовил список интересных мест и событий, на которые стоит обратить внимание в Подмосковье. В подборке собраны развлечения на любой вкус — от конной прогулки до выставки легендарного сюрреалиста.

Кинофестиваль «Семнадцать мгновений»

С 8 по 11 марта в Павловском Посаде пройдет Международный кинофестиваль «Семнадцать мгновений». Проводится он второй раз, и в этом году посвящен 90-летию со дня рождения актера Вячеслава Тихонова

В программе фестиваля — показ российский сериалов и фильмов. Гостей ждут творческие вечера и праздничные концерты с участием звезд российской эстрады. Для самых маленьких профессиональные мультипликаторы проведут мастер-классы по рисованию.

Выставка фотографий

В Музее народных художественных промыслов в Мытищах с 1 по 11 марта работает выставка «Федоскино. Застывшая история в фотографиях». В экспозиции представлены снимки разных лет, иллюстрирующие историю легендарного села ремесленников.

Материал для выставки на протяжении многих лет собирали художник и местный житель Александр Машков и его отец Лев Машков.

Выставка графических работ Сальвадора Дали

В Картинной галерее в Балашихе до 1 апреля открыта выставка «Сальвадор Дали. Священное послание». Масштабная графическая серия работ художника, которые иллюстрируют Ветхий и Новый завет, представлена в России впервые. Картины привезли из частного итальянского собрания.

Выставка картин

В современной живописи Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музей-заповеднике до 1 апреля открыта выставка «Разговор о человеке». На ней представлены около 70 работ таких художников, как Екатерина Ястребова, Дмитрий Иконников, Андрей Скляренко, Адольф Гаранин, Виктор Дынников. Выставка подготовлена совместно с известной галереей «Арс Лонга».

Прогулка и фотосессия с лошадями

В селе Саввино Егорьевского района есть конный клуб «Совиное гнездо», где все желающие могут провести время на свежем воздухе, покататься на лошадях и даже устроить с ними фотосессию. Такой отдых подойдет не только любителям конного спорта, но и тем, кто давно мечтал познакомиться с умными животными.

Концерт Feelin’s и Boris Savoldelli

Любители музыки смогут насладиться концертом международного бенда Feelin’s и Boris Savoldelli. В одной группе объединились итальянский вокалист Борис Савольделли и рязанский коллектив с 30-летней историей. Их музыка — это энергичный сплав джаза, блюза, фанка и соул-музыки. Концерт пройдет в концертном зале музея-заповедника П. И. Чайковского в Клину 9 марта.

Выставка кукол

Как взрослым, так и детям по душе придется выставка «Кукла: от обряда до игры». Она открыта до 22 апреля в Ступинском историко-краеведческом музее. В экспозиции представлены традиционные народные, театральные, авторские и малотиражные куклы от второй половины XIX века до современности. Также посетители увидят кукольную мебель и посуду, одежду и аксессуары.