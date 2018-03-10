«Джоконда» может приехать в Москву

Шедевр кисти знаменитого Леонардо да Винчи , возможно, скоро покинет постоянное "место жительства" и на время "переедет " в Пушкинский музей в Москве.

На днях Франсуаза Ниссен , министр культуры Франции, заявила, что не исключает вероятности, что "Джоконда" в ближайшее время может быть изъята из Лувра с целью показа ее в музеях мира.

Возможно, что скоро и москвичи смогут увидеть "Мону Лизу", не покидая города. Как сообщает ТАСС, сейчас ведутся переговоры руководства Пушкинского музея с Парижем о том, чтобы представить "Джоконду" в экспозиции столичного музея.

Если это случится, то великая картина покинет Лувр в третий раз: до этого "Мона Лиза" "уезжала" из "дома" в 1963 году, в США и в 1974 — в СССР и Японию.