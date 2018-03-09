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В Третьяковке открылась выставка Верещагина
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В Третьяковке открылась выставка Верещагина 

Ревизор.ru 9 марта 2018
Фото: Ревизор.ru
На вытсавке "Василий Верещагин" москвичи и гости столицы смогут погрузиться в размышления о границах реализма на примере творчества художника.
Экспонаты разделены на серии, каждая из которых связана с каким-либо путешествием живописца: "Туркестанская", "Балканская", "Индийская", "Японская" серии и "Русский Север".
Всего на выставке будет представлено 500 экспонатов: 180 живописных, 120 графических работ, 97 произведений декоративно-прикладного искусства, архивные документы, фотографии.
Посетить выставку можно до 15 июля.
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