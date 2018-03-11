Новую пешеходную зона открыли в Хотькове

В Хотькове появилась новая пешеходная зона. Маршрут протяженностью 1200 метров, проходящий через живописный сосновый лес, соединил железнодорожную платформу и музей-заповедник «Абрамцево», сообщил корреспондент «360».

Пешеходная тропа теперь замощена плиткой, оборудована фонарями, лавочками и камерами видеонаблюдения. Тогда как раньше добраться до музея можно было по необустроенной тропе.

Сейчас Абрамцевская тропа — это освещаемая и охраняемая пешеходная дорожка, со всей соответствующей инфраструктурой. Около музея перенастроена логистика общественного и туристического транспорта, сделана небольшая пешеходная площадь, создана экопарковка. Теперь от станции идти просто, удобно и безопасно.

В прошлом году в Сергиево-Посадском

районе привели в порядок 11 пешеходных зон, из которых две находятся в городском поселении Хотьково. Стоимость работ в Хотькове составила 21,4 миллиона рублей.

В феврале губернатор Московской области посетил новую пешеходную зону на улице Карла Маркса. Ремонтные работы здесь были завершены в прошлом году. Тротуары выложили плиткой, поставили скамейки, полностью заменили освещение, установили камеры видеонаблюдения.