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Новую пешеходную зона открыли в Хотькове
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Новую пешеходную зона открыли в Хотькове 

360tv.ru 11 марта 2018
Фото: 360tv.ru
В Хотькове появилась новая пешеходная зона. Маршрут протяженностью 1200 метров, проходящий через живописный сосновый лес, соединил железнодорожную платформу и музей-заповедник «Абрамцево», сообщил корреспондент «360».
Пешеходная тропа теперь замощена плиткой, оборудована фонарями, лавочками и камерами видеонаблюдения. Тогда как раньше добраться до музея можно было по необустроенной тропе.
Сейчас Абрамцевская тропа — это освещаемая и охраняемая пешеходная дорожка, со всей соответствующей инфраструктурой. Около музея перенастроена логистика общественного и туристического транспорта, сделана небольшая пешеходная площадь, создана экопарковка. Теперь от станции идти просто, удобно и безопасно.
В прошлом году в  Сергиево-Посадском
районе привели в порядок 11 пешеходных зон, из которых две находятся в городском поселении Хотьково. Стоимость работ в Хотькове составила 21,4 миллиона рублей.
В феврале губернатор Московской области посетил новую пешеходную зону на улице Карла Маркса. Ремонтные работы здесь были завершены в прошлом году. Тротуары выложили плиткой, поставили скамейки, полностью заменили освещение, установили камеры видеонаблюдения.
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