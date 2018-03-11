Кошачий напиток и игра Трампа: в Голливуде открылся музей неудач

В Голливуде открылся Музей коммерческих провалов. Здесь представлены вещи, которые никто не хотел покупать.

Видеокамера, снимающая на аудиодиск, напитки для кошек и собак со вкусом мяса и рыбы — желающих пользоваться этим не нашлось. А вот смотреть теперь идут с удовольствием.

Посетители ожидают увидеть ошибки изобретателей-одиночек, но на витринах сплошь произведения гигантов рынка. В их числе планшет для обмена сообщениями от Apple , умные очки от Google , настольная игра-монополия от Дональда Трампа , неоцененный вкус легендарной «Кока-Колы» . «Мне нравится, когда люди внимательно всматриваются в экспонаты музея. Уходя, многие говорят, что смогли по-новому взглянуть на неудачи и понять, что они не так уж страшны», — отметил куратор музея провалов Сэмюэл Уэст

Подобный музей работает и в Швеции. Он открылся летом прошлого года.