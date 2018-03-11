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В Голливуде открылся музей неудач
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Кошачий напиток и игра Трампа: в Голливуде открылся музей неудач 

Мир24 11 марта 2018
Фото: mir24.tv
В Голливуде открылся Музей коммерческих провалов. Здесь представлены вещи, которые никто не хотел покупать.
Видеокамера, снимающая на аудиодиск, напитки для кошек и собак со вкусом мяса и рыбы — желающих пользоваться этим не нашлось. А вот смотреть теперь идут с удовольствием.
Посетители ожидают увидеть ошибки изобретателей-одиночек, но на витринах сплошь произведения гигантов рынка. В их числе планшет для обмена сообщениями от Apple, умные очки от Google, настольная игра-монополия от Дональда Трампа, неоцененный вкус легендарной «Кока-Колы». «Мне нравится, когда люди внимательно всматриваются в экспонаты музея. Уходя, многие говорят, что смогли по-новому взглянуть на неудачи и понять, что они не так уж страшны», — отметил куратор музея провалов Сэмюэл Уэст.
Подобный музей работает и в Швеции. Он открылся летом прошлого года.
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