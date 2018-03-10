В Нью-Йорке продали картины русских художников

Коллекция картин русских художников была распродана с торгов, организованных в Нью-Йорке аукционным домом Shapiro Auctions.

По словам его директора Евгения Шапиро, торги, завершившиеся в четверг, "были очень успешными", продано было около 70-80% лотов. "Я отметил, что рынок русского искусства восстанавливается, особенно в том, что касается наиболее громких имен из числа представителей социалистического реализма, а также русских мастеров середины XX века", — подчеркнул он.

"Согласно стратегии прошлых нескольких лет, на наших аукционах выставляют сейчас около половины русского материала и около половины иного, в том числе азиатского, латиноамериканского и прочего", — отметил он, пояснив, что это делает торги более интересными. "Кроме того, мы рады ознакомить американских и европейских коллекционеров с русским искусством. Это, в свою очередь, означает, что те же американские коллекционеры приходят к нам, если у них есть русское искусство на продажу", — констатировал Шапиро.

О главных лотах

В числе заслуживающих наибольшего внимания лотов глава Shapiro Auctions назвал картину "Смеющаяся баба" Филиппа Малявина (1869-1940). Полотно, на котором изображена деревенская женщина в ярком наряде, ушло с молотка за $197 тыс. Его оценочная стоимость составляла $40-60 тыс.

По мнению директора аукционного дома, полотно является "очень русским по своему содержанию" и, "несомненно, очень привлекательным для коллекционеров любого искусства" из-за проявленного художником мастерства при обращении с формами и цветом. Картина, как отметил Шапиро, была "свежей для рынка". Его выставила на торги живущая в США женщина, родственник которой приобрел полотно у Малявина в начале XX века.

Картина Константина Вялова (1900-1976) "Сурамский перевал" была продана почти за $110 тыс. "Это еще один шедевр кисти одного из наиболее влиятельных русских художников XX века", — полагает Шапиро. Оценочная стоимость картины составляла $50-80 тыс.

Полотно скончавшегося в 2017 году советского и российского художника-живописца, основателя и ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (1930-2017) "Девушка в джинсах" было продано за $18,75 тыс. Оценочная стоимость составляла $5-7 тыс.

Влияние аукциона

Шапиро отметил, что успех аукциона "окажет положительное влияние на рынок". "Коллекционеры будут в большей степени склонны к тому, чтобы выставить на торги хорошие работы, которые они придерживали в последние несколько лет, во время спада на рынке", — добавил он, предположив, что это может произойти уже этой весной или осенью.

Всего на торги были выставлены более 400 лотов, в том числе картины, скульптуры, фотографии, книги, статуэтки, посуда и драгоценности.