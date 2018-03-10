Выставка «Мастерская Фоменко» открывается 16 марта

Кураторы решили воссоздать атмосферу внутренней жизни Мастерской, превратив пространство Дома-музея в несколько уголков, дорогих для театра, а именно: репертуарный отдел, актёрскую комнату отдыха, где артисты ожидают своего выхода на сцену, а также самое важное место — мастерскую художника и режиссёра, где зарождаются спектакли. В экспозицию войдут гастрольные афиши разных лет, "хулиганские" фотографии артистов, книги, папки с пьесами, макеты, реквизит и другие вещи, воссоздающие момент творческого процесса.

Цель выставки — допустить гостя в пространство жизни театра, которое никогда не сможет стать открытым для зрителей.