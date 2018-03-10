Ещё
Выставка «Мастерская Фоменко» открывается 16 марта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выставка «Мастерская Фоменко» открывается 16 марта 

Ревизор.ru 10 марта 2018
Фото: Ревизор.ru
Кураторы решили воссоздать атмосферу внутренней жизни Мастерской, превратив пространство Дома-музея в несколько уголков, дорогих для театра, а именно: репертуарный отдел, актёрскую комнату отдыха, где артисты ожидают своего выхода на сцену, а также самое важное место — мастерскую художника и режиссёра, где зарождаются спектакли. В экспозицию войдут гастрольные афиши разных лет, "хулиганские" фотографии артистов, книги, папки с пьесами, макеты, реквизит и другие вещи, воссоздающие момент творческого процесса.
Цель выставки — допустить гостя в пространство жизни театра, которое никогда не сможет стать открытым для зрителей.
Ревизор.ru: последние новости
Музей "Звездных войн" построят в Лос-Анджелесе В Театральной галерее на Малой Ордынке пройдет выставка "Владимир Аншон. Культурный транзит Таллин - Москва" Выставка Алисы Горшениной "Уральская шкура"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской16
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение