Вечер авангарда пройдет в кофейне «Седьмой гость»

Открытая лекция современного художника, теоретика искусства и социолога Андрея Амирова об актуальности авангарда в наши дни пройдет 14 марта в 18:30 в кофейне «Седьмой гость», что находится на последнем этаже Рождественской, 10, в арт-пространстве «Маяковка, 10». Об этом сообщают сами организаторы.

От авангарда к конструктивизму: как живопись выходит в пространство, картина превращается в работу, а произведение искусства — в часть быта. Подробный разговор о том, как Родченко перевёл искусство в область промышленности и изобрёл современную рекламу, как Эль Лисицкий задавал тон проектированию новых форм зданий из глубины художественного восприятия мира. Конструктивизм обусловил социальное переустройство общества. Однако, у нас это переустройство превратилось в «совок», а во всём мире это существует в виде неискажённых форм авангарда.

Лекция подготовлена открытым сообществом любителей искусства и архитектуры ПопАрхАрт.

Вход свободный.