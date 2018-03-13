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Вечер авангарда пройдет в кофейне «Седьмой гость»
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Вечер авангарда пройдет в кофейне «Седьмой гость» 

Собака 13 марта 2018
Фото: Собака
Открытая лекция современного художника, теоретика искусства и социолога Андрея Амирова об актуальности авангарда в наши дни пройдет 14 марта в 18:30 в кофейне «Седьмой гость», что находится на последнем этаже Рождественской, 10, в арт-пространстве «Маяковка, 10». Об этом сообщают сами организаторы.
От авангарда к конструктивизму: как живопись выходит в пространство, картина превращается в работу, а произведение искусства — в часть быта. Подробный разговор о том, как Родченко перевёл искусство в область промышленности и изобрёл современную рекламу, как Эль Лисицкий задавал тон проектированию новых форм зданий из глубины художественного восприятия мира. Конструктивизм обусловил социальное переустройство общества. Однако, у нас это переустройство превратилось в «совок», а во всём мире это существует в виде неискажённых форм авангарда.
Лекция подготовлена открытым сообществом любителей искусства и архитектуры ПопАрхАрт.
Вход свободный.
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