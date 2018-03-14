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В Краснодаре открылся Фелицынский зал и выставка экспонатов Кубанского Войскового музея
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В Краснодаре открылся Фелицынский зал и выставка экспонатов Кубанского Войскового музея 

ВК Пресс 14 марта 2018
На прошлой неделе, 5 марта, исполнилось 170 лет со дня рождения основателя музея Евгения Дмитриевича Фелицына. В честь этого юбилея открыли Фелицынский зал, который станет просветительским центром. Там будут проводить выставки и лекции, конференции, круглые столы, научные дискуссии.
Также в музее провели экскурсию по выставке «Живая летопись: из коллекций Кубанского Войскового музея (1879-1912)». Работники воссоздали атмосферу кабинета Евгения Фелицына. Посетители смогут увидеть мебель, библиотеку, старинные снимки, а также гербарий, собранный просветителем. Некоторые экспонаты будут представлены впервые за 130 лет, сообщает пресс-служба музея.
Справка: Евгений Фелицын русский ученый-историк, кавказовед и кубановед, археолог, этнограф, картограф, биограф, геолог, минералог, энтомолог. Он был активным общественным деятелем, войсковым старшиной Кубанского казачьего войска, участником Кавказской и Русско-турецкой (1877-1878) войн.
Фото: Геннадий Балышев, «ВК Пресс».
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