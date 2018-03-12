Площадь Русского музея увеличится после ремонта

Площадь Русского музея в Санкт-Петербурге увеличится после ремонта, сообщает Пятый канал. Главгосэкспертиза России одобрила соответствующий проект глобальной реконструкции территории Михайловского дворца.

План предусматривает ремонт двух внутренних дворов. Их приспособят для более рационального использования. В музее создадут условия для лиц с ограниченными физическими возможностями, отремонтируют гардеробы, кассы, магазины и служебные помещения в первом дворе. Затем аналогичные работы проведут во втором.

При такой последовательности учреждение сможет не останавливать работу на время реконструкции и продолжать принимать посетителей.

Также запланирован ремонт реставрационных помещений, установка грузовых и панорамных пассажирских лифтов, новых фонарей.

В результате общая площадь дворца должна вырасти с 12,1 тыс. до 12,9 тыс. кв. метров, а пропускная способность — на 100 человек в день.

Ранее Inforeactor сообщало, что в 2017 году увеличилась посещаемость музеев и выставочных залов в Москве.