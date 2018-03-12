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Площадь Русского музея увеличится после ремонта
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Площадь Русского музея увеличится после ремонта 

RT на русском 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Площадь Русского музея в Санкт-Петербурге увеличится после ремонта, сообщает Пятый канал. Главгосэкспертиза России одобрила соответствующий проект глобальной реконструкции территории Михайловского дворца.
План предусматривает ремонт двух внутренних дворов. Их приспособят для более рационального использования. В музее создадут условия для лиц с ограниченными физическими возможностями, отремонтируют гардеробы, кассы, магазины и служебные помещения в первом дворе. Затем аналогичные работы проведут во втором.
При такой последовательности учреждение сможет не останавливать работу на время реконструкции и продолжать принимать посетителей.
Также запланирован ремонт реставрационных помещений, установка грузовых и панорамных пассажирских лифтов, новых фонарей.
В результате общая площадь дворца должна вырасти с 12,1 тыс. до 12,9 тыс. кв. метров, а пропускная способность — на 100 человек в день.
Ранее Inforeactor сообщало, что в 2017 году увеличилась посещаемость музеев и выставочных залов в Москве.
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